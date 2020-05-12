В Башкирии умер 19-летний парень с опухолью мозга, которого не брали в больницу из-за коронавируса

8 мая вечером в Башкирии стало известно о кончине 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака. Последние три недели он был прикован к постели. У молодого парня нашли опухоль головного мозга, и его срочно нужно было прооперировать. Однако студента не принимали в больницу из-за карантина по COVID-19 в медучреждениях. Его мама, сестра и волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева обращались во все инстанции, лишь бы спасти молодого человека.

О Ранэле стало известно в конце апреля – он всегда был здоровым мальчиком, парень никогда не сталкивался с серьезными диагнозами. Внезапно его начали мучать сильные головные боли, которые усиливаются с каждым днем. Как итог - Ранэль слег как овощ, перестал пить и есть.

Несколько дней его отказывались принимать в больницы из-за карантина, хотя счет шел на минуты. После огласки в СМИ его все же госпитализировали, но в салаватской больнице не было ни оборудования для операции, ни компетентных врачей. Тогда его сестра Ралина вместе с друзьями вышла на пикет к Белому Дому, чтобы власти обратили на них внимание. Как итог – на компанию оформили протоколы за нарушение самоизоляции, а Ранэля пообещали перевезти в Уфу с помощью санавиации, операцию должны были делать московские врачи. Нужно было только дождаться, когда спадет отек мозга, и парня можно будет перевезти в башкирскую столицу. К сожалению, чуда не произошло, и 8 мая вечером из больницы родственникам пришли трагические новости – юноши не стало. Ранэля проводили в последний путь 10 мая – проводить парня пришли сотни людей, друзья и родственники.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Ранэля.