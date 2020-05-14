«Мне показалось это смешным»: работница социального приюта из Уфы рассказала зачем сняла видео, где она унижает детей

14 Май 2020 2020-05-14T18:00:41+03:00

Об этом она заявила следователям в ходе допроса [видео]

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Сегодня, 14 марта, в Уфе состоялся допрос сотрудницы социального приюта Адили Нуруллиной, которая прославилась на всю страну, после того как выложила в соцсети видеоролик, где она унижает детей. Видео с ее показаниями опубликовал на ютуб-канале Следственного комитета России. Напомним, сейчас девушка находится под следствием – ее обвиняют в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». От работы ее отстранили, действия ее руководителей, принявших Адилю на работу без соответствующего образования, проверяют.

Ранее «Комсомолка» писала про то, как экс-танцовщица из мужского клуба устроилась на работу в социальный приют для детей и подростков, а вскоре выложила видео, где она унижает детей и провоцирует маленьких детей бить друг друга. Градус накала страстей вокруг этой истории возрос настолько, что ее дело взял на контроль лично Председатель СКР Александр Бастрыкин.

В ходе допроса девушка объяснила зачем выложила скандальный видеоролик в сеть, да еще и снабдила его не менее вопиющими комментариями.

- Я заметила, как двое детей начинают между собой ругаться. Мне показалось это смешным, и я решила снять это на видео. Когда начала снимать я решила обыграть это и сказать девочке ударить мальчика, надеясь, что она не послушает меня. Оказалось, она меня послушала и ударила мальчика, он заплакал. Дальше они нормально вели себя и играли вместе, - говорит Адиля следователю.

Такую же версию она выдвинула и про другое видео, где Адиля унижает маленькую девочку.

- Я также решила почему-то, что это смешно, - заявила она.

- В ходе расследования действиям руководства социального приюта, ответственных за допуск подозреваемой к работе с детьми без специального педагогического образования, будет дана правовая оценка, - пояснили в пресс-службе следкома дальнейшие действия следователей.

Что касается судьбы самой «экс-воспитательницы», то расследование уголовного дела в отношении девушки пока продолжается.

В Уфе следователи допрашивают работницу приюта, унижавшую на камеру детей.

ИСТОЧНИК KP.RU