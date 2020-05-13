2020-05-13T19:22:51+03:00
Общество

Против педагога, унижавшей воспитанников уфимского приюта, возбудили уголовное дело

Ход расследования находится на особом контроле у прокуратуры республики
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В республиканской прокуратуре сообщили о результатах проверки, проведенной в уфимском социальном приюте для детей и подростков. Именно там 19-летняя соцработник Адиля Н. издевалась над маленькими воспитанниками – унижала их, ругалась при них матом и провоцировала драки, а все происходящее снимала на видео и выкладывала в соцсети. В итоге в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением». Саму соцработницу уже отстранили от работы.

- Основанием для проверки послужил видеоролик, выложенный в социальной сети, в котором сотрудница учреждения оскорбляет детей, требует от одного воспитанника ударить трехлетнего ребенка, - заявили в прокуратуре республики.

Сейчас ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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