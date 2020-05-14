Адвокат воспитательницы из Уфы, обзывавшей детей на камеру: «Она сожалеет»

14 Май 2020 2020-05-14T15:11:29+03:00

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Сегодня, 14 мая, в отдел следственного комитета по Калининскому району Уфы вызвали прославившуюся на всю страну «воспитательницу» социального приюта для дачи показаний. Накануне опубликованное ей в социальных сетях вызвало бурю возмущения – она выложила ролик, где провоцирует совсем маленьких детей бить друг друга и унижает их.

В тот же день в отношении Адили Нуруллиной, которая оказалась вовсе не педагогом, а соцработником, возбудили уголовное дело. Ее отстранили от работы, в самом учреждении начались проверки, а дело взял под контроль лично Председатель СКР Александр Бастрыкин.

Сегодня Адиля пришла в следком, но с журналистами общаться не стала. Зато после общения со следователями к корреспондентам ГТРК «Башкортостан» вышел ее представитель – адвокат Ильдар Салимов. Он рассказал, что девушка сожалеет о содеянном.

- Нормальная, добрая девушка, трудолюбивая. Насколько я узнал, характеризуют ее с положительной стороны – как на работе, так и по месту жительства. Нельзя сказать, что есть отрицательные моменты. Она сожалеет. Я знаю, что она воспитанная девочка из хорошей семьи, - заявил адвокат в беседе с ГТРК «Башкортостан».

Напомним, ситуация со скандальным видеороликом стала бурно развиваться после того, как на него обратили внимание подписчики популярного сообщества в соцсети «Вконтакте». Сегодня дошло до того, что прокурор Башкирии Владимир Ведерников внес представление в адрес министра труда Ленары Ивановой. Именно к этому министерству относится приют, куда взяли на работу девушку без педагогического образования.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Адиля в «прошлой жизни» работала в мужском клубе и танцевала на пилоне.

ИСТОЧНИК KP.RU