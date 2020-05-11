2020-05-11T07:36:11+03:00
Происшествия

Стали известны личности шести человек, погибших в пожаре в Башкирии

Самому молодому из них был 21 год
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: СУ СКР по БашкирииФото: СУ СКР по Башкирии
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В Башкирии установили личности работников теплицы, погибших в пожаре в ночь на 9 мая. Как сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на собственный источник, жертвами пожара стали трое мужчин и три женщины. Самому молодому из погибших был всего 21 год. Огонь также унес жизни 32-летнего мужчины из Уфы, 38-летнего жителя Дюртюлей и двух жительниц Дюртюлинского района 38 и 40 лет. Возраст третьей жертвы устанавливается.

Напомним, что одному мужчине удалось спастись. 32-летний работник теплицы выбрался из горящего здания, получив ожоги.

В Следкоме по Башкирии возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Последствия пожара с шестью погибшими в Башкирии // 9.05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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