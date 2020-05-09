СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли шесть человек
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту пожара в деревне Тимирово Туймазинского района. Напомним, инцидент произошел сегодня, 9 мая, поздней ночью. В загоревшемся здании погибли шесть человек.
Как пояснили в правоохранительном ведомстве, огнем был охвачен тепличный комплекс. В здании находились семь работников. Выжить удалось только одному – 32-летний мужчина успел покинуть помещение во время возгорания и получил ожоги. Сейчас он находится в больнице.
На месте происшествия работают криминалисты, полицейские и дознаватель МЧС.
«В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в тепличном комплексе, будет дана правовая оценка», – добавили в СК РБ. Дело находится на контроле у руководства следственного управления республики.
Последствия пожара с шестью погибшими в Башкирии // 9.05.
ИСТОЧНИК KP.RU