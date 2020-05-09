2020-05-09T08:10:11+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ночном пожаре в Башкирии

Огонь вспыхнул в одноэтажном здании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Сегодня ночью, 9 мая, в деревне Тимирово Туймазинского района Башкирии произошел пожар, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает республиканское МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы о пожаре в одноэтажном здании поступил в четыре часа утра. На место были направлены силы МЧС, добровольные команды нескольких сельсоветов, а также медики и полиция.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение одноэтажного здания с мансардой размером 12х5 м. Пожар локализован в 04:28 на площади 60 кв.м, открытое горение ликвидировано в 05:30», – рассказали в экстренном ведомстве.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела шести человек, они скончались на месте происшествия. Их личности в данный момент устанавливаются. Кроме того, сообщается о 32-летнем мужчине, получившем травму. Ему оказана медицинская помощь. Проливка и разборка конструкций здания продолжается.

На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов. В причинах и обстоятельствах произошедшего разбирается следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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