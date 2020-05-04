2020-05-04T17:04:00+03:00
Общество

«Надежду не теряю»: жена пропавшего с двумя сыновьями в Уфе Артема Малова надеется увидеть родных живыми

Эльмиру Мазову уверяют, что поиски ведутся
Эльвина АПАРИНА
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Мужчина с детьми пропал 26 октября 2019 года – сел за руль своей иномарки и уехал на ней в неизвестном направлении.Мужчина с детьми пропал 26 октября 2019 года – сел за руль своей иномарки и уехал на ней в неизвестном направлении.
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Накануне прошло ровно полгода, как в Уфе пропал 37-летний Артем Мазов с двумя маленькими сыновьями, пятилетним Вячеславом и восьмилетним Ильей. Все это время жена и родители Артема Мазова не теряют надежды увидеть их живыми. Супругу, в свою очередь, силовики уверяют, что поиски ведутся.

- Добрый день, недавно звонила им, говорят, поиски ведутся, но информацию мне никакую не дают. Новостей, к сожалению, никаких нет. Надежду не теряю, раз их до сих пор не нашли, может, они все-таки где-то скрываются, - сказала Эльмира в беседе с «КП – Уфа».

Женщина отметила, что пожилые родители ее супруга тоже верят, что сын и внуки живы, держатся и надеются на лучшее.

Напомним, что мужчина с детьми пропал 26 октября 2019 года – сел за руль своей иномарки и уехал на ней в неизвестном направлении. Как ранее писала «Комсомолка», Мазов это сделал после серьезной ссоры со своей супругой, когда та сказала, что подает на развод. В канун пропажи он купил в магазине бельевую веревку, которая тоже пропала. В понедельник, 28 октября, в районе санатория «Речные зори» полицейские найдут автомобиль Мазова. Здесь и начнутся развернутые поиски уфимца с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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