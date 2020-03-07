Следователи проверили важную улику в деле о пропаже Артема Мазова и его сыновей

7 Март 2020 2020-03-07T11:44:47+03:00

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Следователи проверили брошенный автомобиль уфисца Артема Мазова, который пропал вместе со своими сыновьями.

Как сообщила «КП-Уфа» супруга пропавшего, накануне следователи решили еще раз проверить автомобиль исчезнувшего вместе в двумя детьми уфимца. Предполагалось, что внутри могут находиться следы детской крови.

- Машину проверили, но ничего так и не нашли. Поиски продолжаются, - сообщила Эльмира Мазова корреспонденту «КП-Уфа».

Напомним, что 37-летний Артем Мазов пропал вместе с двумя своими сыновьями еще 26 октября 2019 года. Следы привели сыщиков к садовому сообществу, расположенному рядом с рекой в северной части Уфы. Там же стражи обнаружили брошенный автомобиль Артема, однако самих пропавших рядом не было. Супруга Артема Эльмира не теряет надежду увидеть детей и мужа живыми и здоровыми.

Если вы знаете, где может находиться пропавший Артем Мазов или его сыновья, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам по бесплатному телефону 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU