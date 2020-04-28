2020-04-28T13:23:27+03:00
Общество

«Решено вызвать санавиацию»: в минздраве Башкирии рассказали, как будут лечить 19-летнего умирающего парня

Уфимские нейрохирурги сами прилетят в Салават, чтобы решать вопрос о транспортировке Ранэля
Яна БАЗЕКИНА
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У молодого парня появился шанс на спасениеУ молодого парня появился шанс на спасение
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19-летнему Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, умирающему от опухоли головного мозга, помогут уфимские нейрохирурги. Об этом сообщили в республиканском минздраве во время очередного брифинга. Накануне родственники парня записали видеообращение, в котором рассказали, что у Ранэля произошло кровоизлияние, и он в любой момент может умереть, если его не прооперируют. Но в салаватской больнице, где сейчас лежит парень, нет ни нейрохирургов, ни нужного оборудования. Родные были готовы даже оплатить вертолет, лишь бы в Салават прилетел врач, готовый прооперировать Ранэля.

- Молодой человек находится под дистанционным мониторингом. Телемедицинские консультации проводятся каждый день с уфимскими нейрохирургами. Сегодня было принято решение вызвать санавиацию – нейрохирурги отправятся в Салават, чтобы решить, как действовать дальше, возможна ли транспортировка больного в нейрохирургическое отделение в других больницах, - объяснила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова. – Санавиация у нас работает в полном составе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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