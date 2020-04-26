2020-04-26T17:48:34+03:00
Общество

У бабы Тони из Уфы, питавшейся одуванчиками, снова возникли проблемы

На помощь к пенсионерке преклонного возраста опять пришли волонтеры
Эльвина АПАРИНА
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На этот раз у старушки сломался топливный котел.На этот раз у старушки сломался топливный котел.
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У знаменитой бабушки Тони из поселка Максимовка, что под Уфой, снова возникли проблемы. На помощь к ней в очередной раз пришли волонтеры, которые спасли ее, когда та, в июле 2019 года, сидела у своего дома и кушала одуванчики.

На этот раз у старушки сломался топливный котел. Со слов помощников, дома адский холод. Пришлось вызывать газовиков, чтобы те перекрыли газ из-за проблем с котлом. У пенсионерки, как оказалось, нет денег на котел, и волонтеры снова начали сбор.

- В доме у бабы Тони пока нет тепла. Котел нужно поменять, трубы тоже. В ближайшие дни будем заниматься этим вопросом, внучка с нами, - написали добровольцы.

Напомним, что бабушка божий одуванчик прославилась на всю страну летом прошлого года. Ее, кушавшую траву у дома, заметили неравнодушеные, сделали снимок и выложили его в соцсети. После этого дом Тони наполнился неравнодушными – ей привозили продукты, помыли подстригли, сделали ремонт дома и даже поставили зубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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