Юрист медиков РКБ им. Куватова в Уфе рассказал, что происходило в больнице перед карантином

10 Апр 2020 2020-04-10T13:44:29+03:00

В медучреждении, по словам Тимура Уразметова, росло количество пациентов с осложнениями, но их отказывались тестировать

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Юрист медиков уфимской РКБ имени Куватова Тимур Уразметов в открытом письме члену СПЧ России Леониду Никитинскому рассказал, что происходило в больнице перед карантином.

По версии Уразметова, пока в республике сохранялась относительно спокойная ситуация с COVID-19, в куватовской больнице «росло количество пациентов с респираторными осложнениями, которые называли внебольничной пневмонией и отказывались тестировать». На просьбы врачей приостановить плановый прием пациентов руководство больницы отвечало отказом и «рисовало графики как снизятся доходы», а когда медики запрашивали средства индивидуальной защиты, «отмалчивалось».

Защищены были в основном отделения пульмонологии и реанимации, заведующие которых теперь лежат в инфекционной больнице Уфы, а их отделения переполнены настолько, что «туда нереального кого-то больше положить». Инфекционка, утверждает юрист, так же забита пациентами.

«Вчера [8 апреля, открытое письмо Уразметова было опубликовано 9 апреля] из отделения ревматологии [РКБ им. Куватова] были выписаны 23 пациента с положительным тестом на коронавирус, 18 из нейрохирургии и сопоставимо из других отделений. То есть больных пациентов сотни, медперсонала десятки заражённых», – сообщает юрист, отмечая, что заразившиеся пациенты были плановыми больными, которые поступали в медучреждение с другими диагнозами и «заразились по милости руководство больницы».

Его слова о количестве зараженных косвенно подтверждает информация Минздрава, согласно которой первый положительный тест на коронавирус сдали 170 медиков и пациентов РКБ им. Куватова. Тем не менее наверняка утверждать, что они инфицированы, пока нельзя – анализы будут перепроверять троекратно.

Напомним, Уразметов совместно с группой юристов и медиков готовит обращение в прокуратуру, чтобы та дала правовую оценку действиям руководства главной республиканской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU