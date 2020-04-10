2020-04-10T13:44:29+03:00
Общество

Юрист медиков РКБ им. Куватова в Уфе рассказал, что происходило в больнице перед карантином

В медучреждении, по словам Тимура Уразметова, росло количество пациентов с осложнениями, но их отказывались тестировать
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: РКБ им. Куватовафото: РКБ им. Куватова
Изменить размер текста:

Юрист медиков уфимской РКБ имени Куватова Тимур Уразметов в открытом письме члену СПЧ России Леониду Никитинскому рассказал, что происходило в больнице перед карантином.

По версии Уразметова, пока в республике сохранялась относительно спокойная ситуация с COVID-19, в куватовской больнице «росло количество пациентов с респираторными осложнениями, которые называли внебольничной пневмонией и отказывались тестировать». На просьбы врачей приостановить плановый прием пациентов руководство больницы отвечало отказом и «рисовало графики как снизятся доходы», а когда медики запрашивали средства индивидуальной защиты, «отмалчивалось».

Защищены были в основном отделения пульмонологии и реанимации, заведующие которых теперь лежат в инфекционной больнице Уфы, а их отделения переполнены настолько, что «туда нереального кого-то больше положить». Инфекционка, утверждает юрист, так же забита пациентами.

«Вчера [8 апреля, открытое письмо Уразметова было опубликовано 9 апреля] из отделения ревматологии [РКБ им. Куватова] были выписаны 23 пациента с положительным тестом на коронавирус, 18 из нейрохирургии и сопоставимо из других отделений. То есть больных пациентов сотни, медперсонала десятки заражённых», – сообщает юрист, отмечая, что заразившиеся пациенты были плановыми больными, которые поступали в медучреждение с другими диагнозами и «заразились по милости руководство больницы».

Его слова о количестве зараженных косвенно подтверждает информация Минздрава, согласно которой первый положительный тест на коронавирус сдали 170 медиков и пациентов РКБ им. Куватова. Тем не менее наверняка утверждать, что они инфицированы, пока нельзя – анализы будут перепроверять троекратно.

Напомним, Уразметов совместно с группой юристов и медиков готовит обращение в прокуратуру, чтобы та дала правовую оценку действиям руководства главной республиканской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Онлайн-коцерты и спектакли в Уфе 10 апреля
Главврач уфимской РКБ предположила, когда мог появиться нулевой пациент с коронавирусом
«Около 100 тысяч положительных COVID»: прогноз замминистра здравоохранения Башкирии о развитии коронавируса
«У нас получился наш российский Ухань»: завотделением ревматологии – о вспышке коронавируса в уфимской РКБ
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
Главврач РКБ рассказала, почему не ушла на самоизоляцию после приезда в Уфу из-за рубежа
Участок улицы 8 марта в Уфе будет закрыт до середины ноября
Юрист медиков РКБ им. Куватова в Уфе рассказал, что происходило в больнице перед карантином
В Уфе у 170 пациентов и медиков РКБ им. Куватова первый тест на коронавирус показал положительный результат
«Это ваш долг и служение»: Радий Хабиров попросил врачей РКБ проявить терпение
Стало известно, сколько пациентов находятся в уфимском госпитале для больных коронавирусом
Статистика коронавируса в Башкирии на 10 апреля: подтвердились 18 новых случаев
«Абсолютно чудовищная по масштабам история»: медики готовы обратиться в прокуратуру из-за ситуации с РКБ им. Куватова в Уфе
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 10 апреля
На зарплату медикам в Башкирии дополнительно направят 300 млн рублей
«Месяц питался снегом»: в Башкирии хозяин пса умер, а тот остался на цепи
Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 10 апреля 2020 года составило 40 человек
В Уфе водитель въехал в ремонтируемый на обочине автомобиль