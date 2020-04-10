2020-04-10T14:10:41+03:00
Общество

В Уфе у 170 пациентов и медиков РКБ им. Куватова первый тест на коронавирус показал положительный результат

Результаты будут троекратно проверены
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Результаты будут проверены повторноРезультаты будут проверены повторно
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В Башкирии у 170 пациентов и медиков РКБ имени Куватова, которая сейчас находится на карантине, подозревают коронавирус. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Забелин. Он добавил, что у большинства проверенных в больнице людей тест отрицательный.

«Это первые положительные результаты, которые должны быть троекратно проверены. Только после этого они будут считаться подтвержденными», - пояснила Светлана Кускарбекова, пресс-секретарь здравоохранительного ведомства. Известно, что девяти врачам РКБ диагноз COVID-19 уже поставлен.

Напомним, в Башкирии пока подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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