В Уфе у 170 пациентов и медиков РКБ им. Куватова первый тест на коронавирус показал положительный результат
В Башкирии у 170 пациентов и медиков РКБ имени Куватова, которая сейчас находится на карантине, подозревают коронавирус. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Забелин. Он добавил, что у большинства проверенных в больнице людей тест отрицательный.
«Это первые положительные результаты, которые должны быть троекратно проверены. Только после этого они будут считаться подтвержденными», - пояснила Светлана Кускарбекова, пресс-секретарь здравоохранительного ведомства. Известно, что девяти врачам РКБ диагноз COVID-19 уже поставлен.
Напомним, в Башкирии пока подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU