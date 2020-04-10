2020-04-10T11:51:08+03:00
Коронавирус Covid-19

«Абсолютно чудовищная по масштабам история»: медики готовы обратиться в прокуратуру из-за ситуации с РКБ им. Куватова в Уфе

Юрист Тимур Уразметов рассказал свою версию происходящего в главной республиканской больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: 2гисфото: 2гис
Изменить размер текста:

Юрист Тимур Уразметов, защищающий права врачей РКБ им. Куватова в городе Уфе написал открытое письмо члену Совета по правам человека при президенте России Леониду Никитинскому, текст обращения появился на сайте уфимской радиостанции «Эхо Москвы». Обращение связано с ситуацией, которая сложилась в медучреждении из-за эпидемии коронавируса. Уразметов рассказал, что происходило и происходит в больнице по его мнению.

«История, которая у нас стремительно разворачивается абсолютно чудовищная по масштабам не только глупости и безответственности, но, боюсь, что и последствий», – пишет юрист.

По словам Уразметова, ситуация начала стремительно развиваться на прошлой неделе. В среду, 1 апреля, было 10 пациентов с респираторными осложнениями, на следующий день – 20, в пятницу их число достигло 40 человек. В воскресенье больница было решено закрыть больницу на карантин. Там находились только дежурный медперсонал, практиканты и более 600 пациентов. Дежурных руководство отпустило по домам. Они «поехали по домам, по дороге заезжая в магазины, общаясь с соседями, родственниками. Им была дана команда оставаться на домашней самоизоляции, но как это в реальности исполнялось сказать сложно». После того как в понедельник 500 врачей и сестер пришли на работу, в 16 часов двери медучреждения были заперты.

По словам юриста, всем устно объявили, что из больницы выходить нельзя под страхом уголовной ответственности: «Они не были обеспечены ни питанием, ни местами проживания, а ведь они с утра просто ушли на работу без сменной одежды, даже без зубных щёток».

Тимур Уразметов попросил члена СПЧ провести расследование сложившейся ситуации: «мы видим попытки властей и дальше максимально скрывать ситуацию в республике, а виноватыми выставить врачей, которые сейчас по милости бездарного некомпетентного руководства, рискуют своим здоровьем и жизнями». Он добавил, что группа врачей и юристов уже готовит обращение в республиканскую прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Абсолютно чудовищная по масштабам история»: медики готовы обратиться в прокуратуру из-за ситуации с РКБ им. Куватова в Уфе
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальная информация на 10 апреля
На зарплату медикам в Башкирии дополнительно направят 300 млн рублей
«Месяц питался снегом»: в Башкирии хозяин пса умер, а тот остался на цепи
Число заболевших коронавирусом в Башкирии на 10 апреля 2020 года составило 40 человек
В Уфе водитель въехал в ремонтируемый на обочине автомобиль
ООО «БашРТС» провело корректировку размера платы за отопление в домах по показаниям индивидуальных и многодомовых теплосчетчиков
ООО «БашРТС» предупреждает о проведении испытаний теплосетей на максимальную температуру
В Башкирии мужчина из ледяной реки вытащил побитую собаку
В Уфе заработал ситуационный центр для поддержки бизнеса
Пьяный мужчина, вооруженный ножом, пытался попасть в торговый центр в Уфе
Поиски пропавшего молодого мужчины в Башкирии завершились трагедией
В Башкирии лоб в лоб столкнулись фура и ВАЗ, водитель чудом выжил
В Кумертау зарегистирован еще один больной коронавирусом
«Где моя мама заразилась коронавирусом?»: Анвар Нургалиев обратился к прессе
В Башкирии вынесен приговор бывшему замначальника тюрьмы, который помог заключенному выйти на свободу
Еще одну больницу в Башкирии закрыли на карантин
Уфимца расстреляли прямо в собственном подъезде
Парламент Башкирии скорректирует бюджет региона, чтобы выделить льготы инвесторам и госпредприятиям
Власти Уфы начинают дезинфицировать основные магистрали города
Зараженные коронавирусом жители Белебея остаются на лечении в местной больнице
Откуда завезли коронавирус в Белебей: комментарии специалиста
«Это все инсценировка»: глава Минздрава Башкирии об инциденте с вылезающими из окна сотрудниками РКБ
23-летний парень из Уфы признался в сексуальном насилии над девочками
В Уфе в период полной самоизоляции увеличилось количество общественного транспорта
Уфимские школьники во время самоизоляции ограбили газетный киоск