«Абсолютно чудовищная по масштабам история»: медики готовы обратиться в прокуратуру из-за ситуации с РКБ им. Куватова в Уфе

10 Апр 2020 2020-04-10T11:51:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Юрист Тимур Уразметов, защищающий права врачей РКБ им. Куватова в городе Уфе написал открытое письмо члену Совета по правам человека при президенте России Леониду Никитинскому, текст обращения появился на сайте уфимской радиостанции «Эхо Москвы». Обращение связано с ситуацией, которая сложилась в медучреждении из-за эпидемии коронавируса. Уразметов рассказал, что происходило и происходит в больнице по его мнению.

«История, которая у нас стремительно разворачивается абсолютно чудовищная по масштабам не только глупости и безответственности, но, боюсь, что и последствий», – пишет юрист.

По словам Уразметова, ситуация начала стремительно развиваться на прошлой неделе. В среду, 1 апреля, было 10 пациентов с респираторными осложнениями, на следующий день – 20, в пятницу их число достигло 40 человек. В воскресенье больница было решено закрыть больницу на карантин. Там находились только дежурный медперсонал, практиканты и более 600 пациентов. Дежурных руководство отпустило по домам. Они «поехали по домам, по дороге заезжая в магазины, общаясь с соседями, родственниками. Им была дана команда оставаться на домашней самоизоляции, но как это в реальности исполнялось сказать сложно». После того как в понедельник 500 врачей и сестер пришли на работу, в 16 часов двери медучреждения были заперты.

По словам юриста, всем устно объявили, что из больницы выходить нельзя под страхом уголовной ответственности: «Они не были обеспечены ни питанием, ни местами проживания, а ведь они с утра просто ушли на работу без сменной одежды, даже без зубных щёток».

Тимур Уразметов попросил члена СПЧ провести расследование сложившейся ситуации: «мы видим попытки властей и дальше максимально скрывать ситуацию в республике, а виноватыми выставить врачей, которые сейчас по милости бездарного некомпетентного руководства, рискуют своим здоровьем и жизнями». Он добавил, что группа врачей и юристов уже готовит обращение в республиканскую прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU