«Будем работать до потери пульса»: медик из больницы в Уфе, где скончалась женщина с коронавирусом, записал видео

7 Апр 2020 2020-04-07T11:25:53+03:00

Парень рассказал, что ближайшие две недели все врачи будут жить в РКБ им. Куватова на карантине

Изменить размер текста: A A

Медик РКБ им. Куватова в Уфе, где скончалась 80-летняя женщина с коронавирусной инфекцией, записал видео. Молодой специалист – на вид ему не больше 30 лет – рассказал, что сейчас происходит в больнице. Из средств защиты на нем только самодельная марлевая повязка.

«Все те, кто спрашивает, что у нас происходит в РКБ. Происходит следующая ситуация: больницу закрыли на две недели вместе с медперсоналом, который пришел сегодня с утра [6 апреля] на работу. Мы будем две недели тут жить и работать. Работать будем сутки через сутки, как я понял, до потери пульса. До дальнейших распоряжений», – поделился информацией медик.

Напомним, больницу было решено закрыть на 14-дневный карантин из-за смерти пациентки с коронавирусом. Известно, что пожилая женщина — мать популярного певца Татарии и Башкирии Анвара Нургалиева

Медик из Больницы в Башкирии, где скончалась зараженная коронавирусом, записал видео // 7.04.

ИСТОЧНИК KP.RU