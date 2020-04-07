2020-04-07T11:25:53+03:00
Общество

«Будем работать до потери пульса»: медик из больницы в Уфе, где скончалась женщина с коронавирусом, записал видео

Парень рассказал, что ближайшие две недели все врачи будут жить в РКБ им. Куватова на карантине
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
скриншот видеоскриншот видео
Изменить размер текста:

Медик РКБ им. Куватова в Уфе, где скончалась 80-летняя женщина с коронавирусной инфекцией, записал видео. Молодой специалист – на вид ему не больше 30 лет – рассказал, что сейчас происходит в больнице. Из средств защиты на нем только самодельная марлевая повязка.

«Все те, кто спрашивает, что у нас происходит в РКБ. Происходит следующая ситуация: больницу закрыли на две недели вместе с медперсоналом, который пришел сегодня с утра [6 апреля] на работу. Мы будем две недели тут жить и работать. Работать будем сутки через сутки, как я понял, до потери пульса. До дальнейших распоряжений», – поделился информацией медик.

Напомним, больницу было решено закрыть на 14-дневный карантин из-за смерти пациентки с коронавирусом. Известно, что пожилая женщина — мать популярного певца Татарии и Башкирии Анвара Нургалиева

Медик из Больницы в Башкирии, где скончалась зараженная коронавирусом, записал видео // 7.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура обжаловала 15-тысячный штраф уфимцу, который нарушил режим полной самоизоляции
Уфимцам будут выдавать новые виды пропусков на время самоизоляции: где их получить
Главврач больницы в Уфе, где введен карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса, рассказала о текущей ситуации
Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о коронавирусе в соцсети
Когда в Башкирию отменят режим общей самоизоляции из-за коронавируса
Власти Башкирии освобождают малый бизнес от арендной платы
«Гулять с ребенком можно и нужно»: в роспотребнадзоре Башкирии рассказали про прогулки во время режима самоизоляции
Сколько продлится карантин в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом
Стало известно, в каком отделении РКБ лечилась скончавшаяся пациентка из Уфы с коронавирусом
«Мы не ожидали»: глава минздрава Башкирии о смерти пациентки с коронавирусом
В Башкирии от коронавируса полностью вылечился пятый пациент
Глава минздрава Башкирии прокомментировал карантин в РКБ
В Башкирии проведено больше 10 тысяч исследований на коронавирус
Cтало известно, от кого могла заразиться коронавирусом скончавшаяся женщина из Башкирии
В Уфе женщину насмерть задавило рухнувшим от ветра рекламным щитом
«Будем работать до потери пульса»: медик из больницы в Уфе, где скончалась женщина с коронавирусом, записал видео
На ферме в Башкирии произошел пожар: сгорели 20 голов скота и более 200 бройлеров
В Башкирии подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
В уфимской больнице скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом
Пассажиропоток автобусов в Уфе сократился на 80%
В Уфе назвали самые криминальные районы в период полной самоизоляции
В Уфе при столкновении трех легковушек пострадали четыре человека
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Ужас какой. Что-то произошло и скрывают!»: появилось видео из закрытой на карантин уфимской больницы
«Альянс врачей» потребовал провести тесты на коронавирус всем врачам уфимской РКБ
В Уфе на оживленной магистрали сбили велосипедиста, он в тяжелом состоянии
В Уфе главврач закрытой на карантин больницы рассказала об анализах врачей на коронавирус
Застрявшие на оторвавшейся льдине жители Башкирии попросили спасателей не мешать им рыбачить
«Иначе через пару недель пациенты в больницах одни будут лежать»: врачи из Башкирии срочно просят помощи