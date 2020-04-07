2020-04-07T12:57:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе умерла первая пациентка с подтвержденным коронавирусом

В минздраве подчеркивают, что причиной смерти 80-летней женщины стал именно отек мозга
Яна БАЗЕКИНА
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У женщины подтвердили коронавирус, но подчеркнули, что умерла она от отека мозгаУ женщины подтвердили коронавирус, но подчеркнули, что умерла она от отека мозгаФото: "КП" Архив
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В Уфе скончалась первая пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях, 80-летняя женщина скончалась в минувшее воскресенье, 5 апреля, в Республиканской клинической больнице им. Куватова.

Подчеркивается, что женщина около двух месяцев проходила лечение в больнице – ей ампутировали бедро, но пошли осложнения, присоединился гнойный процесс. Также у женщины развилась застойная пневмония, ее поместили под аппарат ИВЛ, но несмотря на все усилия врачей, пенсионерка все же скончалась.

- Причиной смерти является отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.Соболезную родным и близким, - подчеркнул Радий Хабиров.

Поскольку у пожилой женщины была пневмония, в установленном порядке у нее взяли и анализ на коронавирус. Первый результат оказался сомнительный, поэтому его отправили на перепроверку в республиканский Центр гигиены и эпидемиологии. Вскоре пришел положительный результат.

- Скорее всего, пожилая женщина заразилась от сына, который мог быть переносчиком коронавируса. Он - певец и часто ездил с концертами в Москву и Санкт-Петербург, то есть те города, где большое количество зараженных, - добавил собственный источник "КП-Уфа".

ВСЮ БОЛЬНИЦУ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

Накануне появилась информация, что всю больницу экстренно закрыли на карантин. Якобы у пятерых врачей подозревают коронавирус, поэтому они вынуждены оставаться на рабочем месте до подтверждения или опровержения диагноза. Вечером 6 апреля региональный минздрав сообщил, что уже пришли результаты двух медиков – они оказались отрицательными. Остальные результаты будут готовы совсем скоро.

- В подобной ситуации мы обязаны принимать исключительные меры безопасности, к которым мы просим всех отнестись с пониманием. Все, кто мог иметь контакты с больной коронавирусом, – обязаны оставаться в РКБ на карантине. Это не наша прихоть, а установленный законодательно регламент, необходимый для сохранения жизней и здоровья всех, кто вас окружает, - подчеркнул Радий Хабиров.

Также стало известно, что еще у одной жительницы Башкирии накануне выявили коронавирусную инфекцию – известно, что женщина недавно вернулась из Турции. Сейчас она находится в инфекционном отделении, получает все необходимое лечение, ее состояние не внушает опасений. Таким образом сейчас в республике уже 12 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, пятеро из них уже выписались домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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