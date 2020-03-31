Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 31 марта
По данным на 13:00 31 марта, коронавирусную инфекцию в Башкирии выявили у семи человек. За минувшие сутки было обнаружено двое зараженных. Одну пациентку с ранее диагностированным вирусом выписали. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.
Под подозрением на COVID-19 в стационарах находятся 107 человек, 18 из которых – дети и подростки.Всего в Башкирии проведено 4562 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус.
Сегодня в 20:00 власти Башкирии введут режим полной самоизоляции. Руководитель республики рассказал, что будет происходить.
ИСТОЧНИК KP.RU