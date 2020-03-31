2020-03-31T12:09:39+03:00
Общество

Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 31 марта

В Башкирии COVID-19 подозревают у 107 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным на 13:00 31 марта, коронавирусную инфекцию в Башкирии выявили у семи человек. За минувшие сутки было обнаружено двое зараженных. Одну пациентку с ранее диагностированным вирусом выписали. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Под подозрением на COVID-19 в стационарах находятся 107 человек, 18 из которых – дети и подростки.Всего в Башкирии проведено 4562 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус.

Сегодня в 20:00 власти Башкирии введут режим полной самоизоляции. Руководитель республики рассказал, что будет происходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти объяснили, до какого периода продлится режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии рассказали, может ли вылечившаяся от коронавируса пациентка выйти на работу
Жители Башкирии смогут платно провериться на коронавирус
Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 31 марта
Башкирия прекращает автобусное сообщение с другими регионами
«Я еду домой к своим близким»: первая вылечившаяся от коронавируса в Башкирии рассказала о своем состоянии
Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии будет действовать режим полной самоизоляции
В Уфе полностью закрыты более трех тысяч точек торговли, общепита и услуг
Стали известны подробности о новых зараженных коронавирусом в Башкирии
Ущерб от пожара на уфимском «Нефтехиме» оценили в 152 млн рублей
В Башкирии водитель сбил насмерть женщину на обочине и помял припаркованное авто
В Башкирии объявлен режим полной изоляции из-за коронавируса
В Башкирии выписали одну из сестер, заразившихся коронавирусом во время путешествия своей мечты
Ульфат Мустафин обратился «к каждому уфимцу» из-за угрозы коронавируса
Из-за коронавируса улицы Уфы будут патрулировать ветераны боевых действий
В Башкирии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
В Уфе из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта
Мэр Уфы поручил закрыть детские площадки во дворах
Минздрав Башкирии опроверг информацию о трех беременных женщинах с подозрением на коронавирус
В роддом Уфы доставили трех беременных: они контактировали с зараженными COVID-19
В Уфе изменились сроки призыва на военную службу
Уфимец пронзил ножом приятеля, которого приревновал к жене
В супермаркетах Уфы появилась разметка для соблюдения дистанции
В Уфе полицейские накрыли интим-салон
Уфа оказалась в числе городов-лидеров по самоизоляции