Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 31 марта

31 Март 2020 2020-03-31T12:09:39+03:00

В Башкирии COVID-19 подозревают у 107 человек

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По данным на 13:00 31 марта, коронавирусную инфекцию в Башкирии выявили у семи человек. За минувшие сутки было обнаружено двое зараженных. Одну пациентку с ранее диагностированным вирусом выписали. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Под подозрением на COVID-19 в стационарах находятся 107 человек, 18 из которых – дети и подростки.Всего в Башкирии проведено 4562 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус.

Сегодня в 20:00 власти Башкирии введут режим полной самоизоляции. Руководитель республики рассказал, что будет происходить.

ИСТОЧНИК KP.RU