Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии будет действовать режим полной самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T11:12:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что будет происходить после введения режима полной самоизоляции на территории республики. Его планируют объявить в 20:00.

«Все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима», – написал руководитель республики.

Выходить из дома разрешается в нескольких случаях:

Когда человеку нужна экстренная или неотложная помощь (в сопровождении медиков);

Поход в ближайший магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами;

Выгул домашних животных;

Вынос мусора до ближайшего контейнера;

Поездка на работу – разрешение действует только в тех случаях, если житель работает в организации жизнеобеспечения, органах правопорядка, власти или не подпадает под указ президента России о нерабочих днях.

По словам Хабирова, все время действия режима улицы будут патрулировать полицейские, дружинники и социальные службы. Они будут призывать жителей по громкоговорителю оставаться дома без надобности и составлять акты на нарушителей карантина. Последние будут оштрафованы в соответствии с административным кодексом.

В магазинах, аптеках и общественном транспорте нужно будет соблюдать дистанцию – не менее полутора метров друг от друга, а также носить перчатки и маски.

ИСТОЧНИК KP.RU