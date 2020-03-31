Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии будет действовать режим полной самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что будет происходить после введения режима полной самоизоляции на территории республики. Его планируют объявить в 20:00.
«Все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима», – написал руководитель республики.
Выходить из дома разрешается в нескольких случаях:
Когда человеку нужна экстренная или неотложная помощь (в сопровождении медиков);
Поход в ближайший магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами;
Выгул домашних животных;
Вынос мусора до ближайшего контейнера;
Поездка на работу – разрешение действует только в тех случаях, если житель работает в организации жизнеобеспечения, органах правопорядка, власти или не подпадает под указ президента России о нерабочих днях.
По словам Хабирова, все время действия режима улицы будут патрулировать полицейские, дружинники и социальные службы. Они будут призывать жителей по громкоговорителю оставаться дома без надобности и составлять акты на нарушителей карантина. Последние будут оштрафованы в соответствии с административным кодексом.
В магазинах, аптеках и общественном транспорте нужно будет соблюдать дистанцию – не менее полутора метров друг от друга, а также носить перчатки и маски.
ИСТОЧНИК KP.RU