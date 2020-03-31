2020-03-31T11:12:58+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии будет действовать режим полной самоизоляции

Глава республики откликнулся на «многочисленные вопросы»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
Изменить размер текста:

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что будет происходить после введения режима полной самоизоляции на территории республики. Его планируют объявить в 20:00.

«Все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима», – написал руководитель республики.

Выходить из дома разрешается в нескольких случаях:

Когда человеку нужна экстренная или неотложная помощь (в сопровождении медиков);

Поход в ближайший магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами;

Выгул домашних животных;

Вынос мусора до ближайшего контейнера;

Поездка на работу – разрешение действует только в тех случаях, если житель работает в организации жизнеобеспечения, органах правопорядка, власти или не подпадает под указ президента России о нерабочих днях.

По словам Хабирова, все время действия режима улицы будут патрулировать полицейские, дружинники и социальные службы. Они будут призывать жителей по громкоговорителю оставаться дома без надобности и составлять акты на нарушителей карантина. Последние будут оштрафованы в соответствии с административным кодексом.

В магазинах, аптеках и общественном транспорте нужно будет соблюдать дистанцию – не менее полутора метров друг от друга, а также носить перчатки и маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти объяснили, до какого периода продлится режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии рассказали, может ли вылечившаяся от коронавируса пациентка выйти на работу
Жители Башкирии смогут платно провериться на коронавирус
Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 31 марта
Башкирия прекращает автобусное сообщение с другими регионами
«Я еду домой к своим близким»: первая вылечившаяся от коронавируса в Башкирии рассказала о своем состоянии
Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии будет действовать режим полной самоизоляции
В Уфе полностью закрыты более трех тысяч точек торговли, общепита и услуг
Стали известны подробности о новых зараженных коронавирусом в Башкирии
Ущерб от пожара на уфимском «Нефтехиме» оценили в 152 млн рублей
В Башкирии водитель сбил насмерть женщину на обочине и помял припаркованное авто
В Башкирии объявлен режим полной изоляции из-за коронавируса
В Башкирии выписали одну из сестер, заразившихся коронавирусом во время путешествия своей мечты
Ульфат Мустафин обратился «к каждому уфимцу» из-за угрозы коронавируса
Из-за коронавируса улицы Уфы будут патрулировать ветераны боевых действий
В Башкирии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
В Уфе из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта
Мэр Уфы поручил закрыть детские площадки во дворах
Минздрав Башкирии опроверг информацию о трех беременных женщинах с подозрением на коронавирус
В роддом Уфы доставили трех беременных: они контактировали с зараженными COVID-19
В Уфе изменились сроки призыва на военную службу
Уфимец пронзил ножом приятеля, которого приревновал к жене
В супермаркетах Уфы появилась разметка для соблюдения дистанции
В Уфе полицейские накрыли интим-салон
Уфа оказалась в числе городов-лидеров по самоизоляции