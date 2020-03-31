«Я еду домой к своим близким»: первая вылечившаяся от коронавируса в Башкирии рассказала о своем состоянии

31 Март 2020 2020-03-31T11:37:36+03:00

35-летняя женщина поблагодарила всех за поддержку и медперсонал за доброту и хорошее отношение

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35-летняя жительница Дюртюлей, которую сегодня 31 марта выписали из инфекционной больницы, рассказала о своем состоянии в социальных сетях.

Женщина поблагодарила всех за поддержку и сообщила хорошие новости – с ней все хорошо, и ее жизни ничего не угрожает.

- Я еду домой к своим близким, родным. У меня и на начало карантина и сейчас – все хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение. Всем желаю здоровья и добра! – написала Ляйсан в Инстаграме.

Выздоровление женщины двумя часами ранее подтвердил и Радий Хабиров.

Напомним, что Ляйсан и ее сестра и 50-летняя Филия заразались китайской инфекцией во время путешествия по Европе на круизном лайнере. 15 числа они прилетели домой и сразу же самоизолировались, но анализы показали, что они заражены. Сестер госпитализировали в 4-ую инфекционную больницу Уфы. Вторая пока продолжает лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU