2020-03-26T18:20:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач детской больницы в Башкирии лично прокомментировал шумиху со своей поездкой за границу

Объяснение он разместил в социальных сетях
Эльвина АПАРИНА
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Рустам Ахметшин сообщил, что тест на коронавирус был отрицательнымРустам Ахметшин сообщил, что тест на коронавирус был отрицательным
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26 марта в Башкирии разгорелся скандал – главного врача детской республиканской больницы Рустэма Ахметшина обвинили в том, что он после заграничной поездки сразу вышел на работу, не выдержав карантин.

«Единая Россия» прокомментировала, что медик получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он прилетел из Хорватии 12 марта – в те дни еще не был принят режим самоизоляции, поэтому он вышел на работу.

А сейчас и сам врач не оставил историю без внимания. На своей странице в «Фейсбуке» он объяснился и признался, что действительно выезжал за границу.

- На момент моего возвращения данная страна не входила в перечень стран с эпидемиологической опасностью по коронавирусу. Несмотря на это, по возвращению в Россию, мной были пройдены все проверки по линии Надзорных органов в аэропорту Москвы и аэропорту Уфы. Я прошёл обследование на наличие коронавируса - результат теста отрицательный. К тому же, в настоящее время, уже истёк двухнедельный срок инкубационного периода, - написал Рустэм Ахметшин у себя в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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