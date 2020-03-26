Власти объяснили, почему главврач РДКБ в Уфе вышел на работу после приезда из Европы

26 Март 2020 2020-03-26T16:04:31+03:00

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Единороссы прокомментировали информацию о том, что главврач республиканской детской клинической больницы Рустем Ахметшин после возвращения из Европы вышел на работу и проигнорировал режим самоизоляции. В партии власти отрицают, что руководитель медучреждения нарушил карантин, и прояснили ситуацию.

«Ахметшин получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он прилетел из Хорватии 12 марта – в те дни еще не был принят режим самоизоляции, поэтому он вышел на работу, – сообщили в пресс-службе партии. – После введения самоизоляции он ушел с работы. Сегодня его 14-дневый карантин завершается».

Напомним, режим повышенной готовности – а вместе с ним и самоизоляция – был введен 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU