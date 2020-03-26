2020-03-26T08:18:12+03:00
Общество

Главврач детской клинической больницы в Уфе после возвращения из Европы вышел на работу

В республике введен режим повышенной готовности
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По данным канала "ПолитКурай", главврач не ушел на 14-дневный карантин и продолжил работу в медучрежденииПо данным канала "ПолитКурай", главврач не ушел на 14-дневный карантин и продолжил работу в медучреждении
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Главный врач детской клинической больницы в Уфе Рустем Ахметшин после возвращения из Европы вышел на работу, проигнорировав 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщает «ГорОбзор.ру».

По данным издания, медик 1 марта в 7 утра вылетел в Загреб (Хорватия) рейсом № SU-2040, откуда вернулся в Уфу только 12 марта в 16:00 рейсом № SU-2041. По прилете в башкирскую столицу Ахметшин никого не поставил в известность и сразу же приступил к работе в медучреждении, где трудится 271 врач и через которое проходит тысяча детей.

Оперативного комментария по поводу информации получить пока не удалось. В настоящий момент Рустем Ахметшин находится на совещании.

Тем временем в республике действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. На днях глава Башкирии Радий Хабиров ввел новые ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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