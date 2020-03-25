Глава ДУМ Башкирии отвергает всякую связь между мечетями и убитым в Уфе террористом

25 Март 2020 2020-03-25T08:21:37+03:00

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Председатель духовного управления мусульман (ДУМ) Башкирии Айнур Биргалин официально заявил, что убитый в Уфе террорист не имеет никакого отношения к религиозной организации. Он отметил, что в ДУМ РБ проповеднической и образовательной деятельностью занимаются «компетентные, образованные, прошедшие аттестацию религиозные деятели и преподаватели».

«В мечетях ЦРО ДУМ РБ, в том числе в мечети «Рамадан», априори не может быть абсолютно посторонний, не соответствующий выше обозначенным критериям, человек. Преступник, которого якобы ассоциируют с мечетью «Рамадан», к ней никого отношения не имеет», – закрыл вопрос Биргалин.

Напомним, речь идет о боевике, который при задержании по подозрению в подготовке теракта был убит спецназом ФСБ 21 марта. Террориста остановили на демской трассе, он открыл огонь и впоследствии был ликвидирован. Накануне стала известна личность убитого – им оказался 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов. Кроме того, появилась информация о том, что мужчина был сторонником радикального ислама и выступал в уфимской мечети «Рамадан».

ИСТОЧНИК KP.RU