2020-03-24T15:04:07+03:00
Происшествия

Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ

Мужчина планировал совершить теракт в городе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Террорист был убит на местеТеррорист был убит на месте
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Террористом, которого в минувшую субботу в Уфе убил спецназ ФСБ, оказался 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов. У него есть российское гражданство, официально он нигде не работал. По данным портала «Собкор02», боевик был сторонником радикального ислама и выступал в столичной мечети «Рамадан» с «проповедями»: призывал отказаться от традиционного ислама и вернуться «к праведной вере предков».

Сотрудники ФСБ следили за мужчиной – они планировали задержать его по подозрению в подготовке террористического акта. Однако сдаваться тот не планировал: когда машину боевика остановили на демской трассе, он открыл огонь, после чего был ликвидирован оперативниками.

При обыске в салоне машины убитого был обнаружен пистолет и самодельное взрывное устройство. СК Башкирии возбудил уголовное дело по двум статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение оружия.

Момент взрыва машины террориста в Уфе // 22.03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ
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