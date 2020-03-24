Раскрыта личность террориста, убитого в Уфе спецназом ФСБ
Террористом, которого в минувшую субботу в Уфе убил спецназ ФСБ, оказался 27-летний Бекзотжон Мурзакаримов. У него есть российское гражданство, официально он нигде не работал. По данным портала «Собкор02», боевик был сторонником радикального ислама и выступал в столичной мечети «Рамадан» с «проповедями»: призывал отказаться от традиционного ислама и вернуться «к праведной вере предков».
Сотрудники ФСБ следили за мужчиной – они планировали задержать его по подозрению в подготовке террористического акта. Однако сдаваться тот не планировал: когда машину боевика остановили на демской трассе, он открыл огонь, после чего был ликвидирован оперативниками.
При обыске в салоне машины убитого был обнаружен пистолет и самодельное взрывное устройство. СК Башкирии возбудил уголовное дело по двум статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение оружия.
Момент взрыва машины террориста в Уфе // 22.03.
ИСТОЧНИК KP.RU