2020-03-22T14:15:25+03:00
Происшествия

В Уфе сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного террориста с бомбой

Мужчина отказался сдаваться и открыл огонь по стражам порядка [фото, видео]
Рустем АХУНОВ
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Напавшего ликвидировали прямо в автомобиле Фото: НАКНапавшего ликвидировали прямо в автомобиле Фото: НАК
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В Башкирии оперативные сотрудники ФСБ ликвидировали боевика, готовившегося совершить терракт.

Примерно в 7 часов вечера, водитель автомобиля, въезжающего в уфимский микрорайон Дема, отказался останавливаться по просьбе стражей порядка. Вместо того, чтобы сбавить скорость и прижаться к обочине, незнакомец попытался расстрелять правоохранителей. Разумеется, те открыли ответной огонь, и вскоре нейтрализовали вооруженного человека. В салоне автомобиля нашли пистолет и некое взрывное устройство, которое могло детонировать в любой момент.

Жертв среди гражданских или стражей порядка нет

Жертв среди гражданских или стражей порядка нет

Напомним, что случай, поставивший на уши всю Башкирию, произошел в минувшую субботу, 21 марта. Уфимские водители рассказали, что трассу в спальный микрорайон Дема перекрыли неизвестные люди в масках. До самой ночи на месте образовалась огромная пробка. Получить какие-то оперативные комментарии журналистам «КП-Уфа» от МВД, СК, МЧС и ФСБ не получилось.

Из-за отсутствия официальной информации, местные жители начали придумывать самые разные версии случившегося - от разборок автохамов до войны криминальных авторитетов. Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на месте произошла ликвидация опасного террориста.

В Республике Башкортостан нейтрализовали планировавшего теракт бандита.

Последствия перестрелки во время спецоперации ФСБ Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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