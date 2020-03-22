В Уфе сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного террориста с бомбой

В Башкирии оперативные сотрудники ФСБ ликвидировали боевика, готовившегося совершить терракт.

Примерно в 7 часов вечера, водитель автомобиля, въезжающего в уфимский микрорайон Дема, отказался останавливаться по просьбе стражей порядка. Вместо того, чтобы сбавить скорость и прижаться к обочине, незнакомец попытался расстрелять правоохранителей. Разумеется, те открыли ответной огонь, и вскоре нейтрализовали вооруженного человека. В салоне автомобиля нашли пистолет и некое взрывное устройство, которое могло детонировать в любой момент.

Жертв среди гражданских или стражей порядка нет

Напомним, что случай, поставивший на уши всю Башкирию, произошел в минувшую субботу, 21 марта. Уфимские водители рассказали, что трассу в спальный микрорайон Дема перекрыли неизвестные люди в масках. До самой ночи на месте образовалась огромная пробка. Получить какие-то оперативные комментарии журналистам «КП-Уфа» от МВД, СК, МЧС и ФСБ не получилось.

Из-за отсутствия официальной информации, местные жители начали придумывать самые разные версии случившегося - от разборок автохамов до войны криминальных авторитетов. Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на месте произошла ликвидация опасного террориста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/768003" frameborder="0"></iframe> В Республике Башкортостан нейтрализовали планировавшего теракт бандита.