Апелляция по делу об изнасиловании экс-дознавательницы в Уфе отложена на неопределенный срок
Сегодня, 19 марта, Верховный суд Башкирии должен был рассмотреть апелляцию на приговор по громкому делу о групповом изнасиловании уфимской экс-дознавательницы. Однако заседание было отменено, и для этого есть несколько причин. Во-первых, гособвинение и сторона защиты только обменялись возражениями, а во-вторых, один из подсудимых – Эдуард Матвеев – заболел и не мог присутствовать на процессе. Апелляция была перенесена на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Напомним, в конце декабря 2019 года Кировский районный суд приговорил троих бывших полицейских – Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука – к сроку от шести до семи лет колонии за изнасилование коллеги – 23-летней дознавательницы. Обвиняемых также обязали выплатить потерпевшей денежную компенсацию в три миллиона рублей.
Решение обжаловала как прокуратура, посчитавшая решение слишком мягким, так и сторона защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU