2020-03-19T10:26:53+03:00
Общество

Апелляция по делу об изнасиловании экс-дознавательницы в Уфе отложена на неопределенный срок

Для этого есть несколько причин, не обошлось и без коронавируса
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В конце декабря 2019 года подсудимые получили 20 лет колонии на троихВ конце декабря 2019 года подсудимые получили 20 лет колонии на троихФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 19 марта, Верховный суд Башкирии должен был рассмотреть апелляцию на приговор по громкому делу о групповом изнасиловании уфимской экс-дознавательницы. Однако заседание было отменено, и для этого есть несколько причин. Во-первых, гособвинение и сторона защиты только обменялись возражениями, а во-вторых, один из подсудимых – Эдуард Матвеев – заболел и не мог присутствовать на процессе. Апелляция была перенесена на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, в конце декабря 2019 года Кировский районный суд приговорил троих бывших полицейских – Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука – к сроку от шести до семи лет колонии за изнасилование коллеги – 23-летней дознавательницы. Обвиняемых также обязали выплатить потерпевшей денежную компенсацию в три миллиона рублей.

Решение обжаловала как прокуратура, посчитавшая решение слишком мягким, так и сторона защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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