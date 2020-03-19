В Башкирии из-за угрозы коронавируса суды будут рассматривать дела по видеосвязи
Накануне Верховный суд Башкирии сообщил, что изменился режим посещения зданий мировых, районных и межрайонных, городских судов и Верховного суда республики. С 19 марта по 10 апреля этого года полностью прекращен личный прием. Подавать документы рекомендуют только через интернет-приемные или по почте. Виной всему борьба с распространением новой коронавирусной инфекции.
В документе, размещенном на сайте Верховного суда Башкирии, говорится, что на время «карантина» в судах будут рассматривать только безотлагательные дела: об избрании или продлении меры пресечения, защита прав несовершеннолетних и инвалидов, а также дела приказного и упрощенного производства. При технических возможностях дела будут рассматривать по видео-конференц связи.
Кроме того, в суды ограничат вход для людей, не участвующих в процессах.
ИСТОЧНИК KP.RU