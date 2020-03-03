2020-03-03T10:17:12+03:00
Общество

Звезду башкирской эстрады Фидана Гафарова экстренно доставили в больницу

На данный момент знаменитого певца уже перевели в общую палату
Павел КРАЙНОВ
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Как стало известно «Комсомолке», в минувшую субботу, 29 февраля, в больницу №22 экстренно доставили знаменитого певца башкирской эстрады Фидана Гафарова. Осведомленный источник «КП-Уфа» сообщает, что у артиста обнаружились проблемы предстательной железы.

В выходные Фидан Гафаров был доставлен в реанимацию уфимской больницы №22. К счастью, недавно его уже перевели в общую палату хирургического отделения. О состоянии певца пока не сообщается.

В начале года в башкирских и татарских СМИ писали, что Фидан Гафаров якобы умер. Кто-то разослал сообщения о его скоропостижной кончине по всевозможным чатам в мессенджерах. Однако уже на следующий день его сын опроверг эти слухи, а затем и сам певец выступил с заявлением о том, что он живее всех живых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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