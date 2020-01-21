Сын звезды башкирской эстрады Фидана Гафарова опроверг слухи о смерти отца

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:14:25+03:00

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Сегодня, 21 января, в популярном мессенджере жители Башкирии стали получать сообщения о том, что накануне в реанимации скончался знаменитый певец Фидан Гафаров.

- 21.01.2020 года в результате автокатастрофы, накануне произошедшей в Зианчуринском районе РБ, в реанимации райцентра Исянгулово скончался самый талантливый певец Фидан Гафаров. Соболезнуюм родственникам и односельчанам, он всегда останется в нашей памяти и в наших сердцах, - так выглядит текст сообщения, которое массово рассылают.

Сын звезды Алмаз Гафаров опроверг эту информацию – он написал, что с его отцом все в порядке, он жив и здоров.

- Друзья мои. Хочу Всех успокоить, мой папа жив, здоров. Кто-то пускает слухи, якобы Фидан Гафаров погиб в автокатастрофе (руки им оторвать), чтобы заработать деньги. Как только что сказал папа: Не дождутся. Так что всё Ок, друзья! – написал Алмаз после того, как его телефон стал разрываться от звонков и писем.

Отметим, что сегодня 21 января никаких смертельных аварий на территории Зианчуринского района также не было. Пока неизвестно, кто и для чего придумал эту злую шутку.

ИСТОЧНИК KP.RU