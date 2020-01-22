2020-01-22T14:44:34+03:00
Общество

«Не зря я живу»: звезда башкирской эстрады Фидан Гафаров прокомментировал свою «смерть»

Популярный артист получил «миллион звонков» от поклонников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жители Башкирии массово получали сообщения о смерти народного любимцаЖители Башкирии массово получали сообщения о смерти народного любимца
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Звезда башкирской эстрады Фидан Гафаров прокомментировал свою «смерть». Напомним, вчера, 21 января, в мессенджерах жители республики стали получать сообщения о том, что певец скончался в реанимации после ДТП. Позже сын Гафарова Азамат эту информацию опроверг и заявил, что «все ок», его отец «жив и здоров». Сегодня свое слово сказал и сам артист.

– На сегодняшний день в 6 часов я встаю, в половине седьмого бегаю трусцой потихонечку. Потом обтирание делаю, спортом занимаюсь. Чувствую себя на 45 лет, мне хорошо. По проспекту сейчас еду. Миллион звонков же было из разных точек, – цитирует Гафарова «Башкирское спутниковое телевидение». – Не зря, как говорится, я работаю, не зря я живу, народ любит, народ ценит. Спасибо им большое!

Его сын заявил, что намерен лично найти пранкеров, запустивших в фейковую информацию в мессенджерах и соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Не зря я живу»: звезда башкирской эстрады Фидан Гафаров прокомментировал свою «смерть»
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