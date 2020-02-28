Семью из Башкирии, разбившуюся на трассе в Коми после никаха, похоронят на родине

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:35:22+03:00

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Семью Латыповых из Башкирии, которая разбилась на трассе в республике Коми, привезли в родное село Куручево Бакалинского района. Мать, отца сына и дочь похоронят завтра, 29 февраля. Об этом рассказали близкие погибших.

Напомним, трагедия произошла рядом с городом Усинском. За рулем Lifan находился глава семьи. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с бензовозом КамАЗ. 46 и 47-летние супруги, а также их дети – 19-летняя девушка и 15-летний подросток – скончались на месте происшествия.

фото: ГИБДД Коми

Позже стало известно, что дочь совсем недавно вышла замуж. После никаха она вместе с родными отправилась в Усинск, чтобы забрать вещи. Семья в свое время переехала туда жить из Башкирии. У погибших супругов остался только 25-летний сын. Именно он занимался организации перевозки тел родителей, сестренки и братишки на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU