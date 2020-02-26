«У погибшей девушки была свадьба»: подробности аварии в Коми, где разбилась семья из Башкирии

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:55:56+03:00

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19-летняя девушка из Башкирии, которая разбилась в ДТП вместе со своим младшим братом, матерью и отцом, совсем недавно вышла замуж. Об этом сообщают коллеги из «КП-Коми». Родственники погибших организовали сбор средств для того чтобы перевезти их тела на родину – в деревню под Уфой.

– Так как по мусульманским традициям они должны быть преданы земле в определенные сроки, а именно до пятницы, то возможна только авиатранспортировка. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 500 тысяч рублей меньше чем за сутки, – цитируем «КП-Коми» собеседницу.

В семье остался только 25-летний старший сын. Накануне, 25 февраля, он приехал в Усинск, на подъезде к которому произошла трагедия.

Известно, что семья попала в ДТП, когда возвращалась из Башкирии в Усинск, куда они переехали на постоянку. До дома им оставалось ехать всего ничего – буквально пять километров: «Все они ехали из отпуска. У погибшей девушки была свадьба, домой она возвращалась за вещами. Ее супруг стал вдовцом, сейчас он тоже летит в Усинск. Это очень страшно», - говорит местная жительница.

Напомним, авария произошла 24 февраля рядом с городом Усинском. На автодороге столкнулись бензовоз КамАЗ и Lifan, в котором и находились 46 и 47-летние супруги, а также их дети – 19-летняя девушка и 15-летний подросток. Они скончались на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU