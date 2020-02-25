В Коми при столкновении с бензовозом насмерть разбилась семья с двумя детьми из Башкирии

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:42:46+03:00

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На трассе в республике Коми при столкновении с бензовозом насмерть разбилась семья с двумя детьми из Башкирии.

По данным местной ГИБДД, авария случилась накануне утром, 24 февраля, на трассе Усть-Уса-Усинск. Водитель на Lifan оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовым Нефазом. По предварительной информации, все случилось из-за колейности – 47-летний мужчина и глава семейства потерял управление, после чего машину буквально выбросило на противоположную сторону.

фото: ГИБДД по республике Коми

В иномарке, помимо водителя, находилась его 46-летняя супруга, а также их дети: девушка 19 лет и юноша 15 лет. Все они скончались на месте происшествия. Как сообщает «КП-Коми», семья проживала в Башкирии. Сейчас близкие погибших – в частности, оставшийся взрослый сын – собирают средства на транспортировку тел на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU