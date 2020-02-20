Стал известен срок, который грозит жителю Башкирии, избившему до смерти многодетную мать

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:30:37+03:00

Три месяца женщина пролежала в коме, но так и не очнулась

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Трагическая история многодетной матери Айгуль Галяевой, которая впала в кому и умерла после жестокого избиения, получила продолжение. Как сообщили в Следственном комитете республики, виновнику ее гибели - 27-летнему жителю Салаватского района - предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие полагает, что в тот октябрьский день мужчина поссорился с 32-летней гостьей, когда они вместе выпивали. Он набросился на нее и стал бить руками и ногами по голове и телу. От тяжелых травм Айгуль впала в кому, три месяца она боролась за жизнь, но в конце января скончалась в больнице. У женщины остались двое сыновей и дочь.

- Желая избежать наказания, обвиняемый длительное время не признавал свою причастность к совершенному преступлению, выдвигая различные версии, в том числе, о причастности его знакомой к нанесению потерпевшей телесных повреждений, - рассказали в Следкоме.

Тем не менее под грузом собранные улик парень признался и написал явку с повинной. В данный момент он под домашним арестом. Статья, по которой ему выдвинули обвинение, предполагает наказание вплоть до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU