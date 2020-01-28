После трех месяцев комы избитая в Башкирии молодая мать скончалась

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:02:46+03:00

По версии родных, женщину на пару избили бывший сожитель и ее знакомая.

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В городе Аша Челябинской области скончалась 32-летняя Айгуль Галяева, которую избили до бессознательного состояния в деревне Яхино, что в Салаватском районе Башкирии.

Как ранее сообщала «КП – Уфа», женщина была в гостях, где все выпивали, в какой-то момент произошел конфликт, в результате которого на нее набросились и избили.

По данным портала «ProUfu.ru», мать троих детей скончалась в больнице в минувшее воскресенье 26 января. Сама она проживала в Кропачево. В документах причина смерти указана как пневмония. Айгуль три месяца пробыла в коме и так и не пришла в себя.

По версии родных, женщину на пару избили бывший сожитель и ее знакомая. Ее дети, двое мальчиков и девочка, останутся с матерью Айгуль.

ИСТОЧНИК KP.RU