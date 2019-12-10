В Башкирии до бессознательного состояния избили многодетную мать из Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-10T07:40:19+03:00

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Полтора месяца назад в деревне Яхино, что в Салаватском районе Башкирии, произошел конфликт, в результате которого пострадала 32-летняя мать троих детей Айгуль Галяева. Женщина проживает в селе Кропачево в Челябинской области вместе с маленькими детьми и мамой инвалидом. Как сообщает издание 74.RU, женщину жестоко избили до бессознательного состояния и сейчас она находится в коме.

- Дочь в коме уже полтора месяца, её избили. Сначала она лежала в нейрохирургии в Месягутово. Оттуда её выписали и привезли в Сим. Здесь всего неделю продержали в больнице и тоже выписали. Сейчас она уже неделю дома в Кропачёво, - рассказала корреспондентам издания 74.RU мама Айгуль.

По версии родных, женщину на пару избили бывший сожитель и ее знакомая. Сейчас за ней и за ее детьми ухаживает мама.

-У Айгуль трое маленьких детей. Они плачут в школе, учиться не могут. Один в пятом классе, другая в третьем. Младший ещё в детский сад ходит. Сейчас за ними всеми мама Айгуль присматривает, - рассказала в беседе с 74.RU знакомая женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU