Экс-глава госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям будет работать в Азербайджане
Руслана Мирсаяпова отправили в отставку 18 февраля
фото: glavarb.ru
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Руслан Мирсаяпов, ранее занимавший пост главы госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям, будет работать торговым представителем России в Азербайджане. Он займется поддержкой предприятий-экспортеров. Соответствующее распоряжение опубликовало федеральное правительство.
Напомним, Мирсаяпова освободили от должности руководителя регионального госкомитета 18 февраля. Чиновник возглавлял ведомство с 2017 года. Освободившееся кресло может занять 26-летняя выпускница журфака МГУ Маргарита Болычева.
ИСТОЧНИК KP.RU