Экс-глава госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям будет работать в Азербайджане

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:41:19+03:00

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Руслан Мирсаяпов, ранее занимавший пост главы госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям, будет работать торговым представителем России в Азербайджане. Он займется поддержкой предприятий-экспортеров. Соответствующее распоряжение опубликовало федеральное правительство.

Напомним, Мирсаяпова освободили от должности руководителя регионального госкомитета 18 февраля. Чиновник возглавлял ведомство с 2017 года. Освободившееся кресло может занять 26-летняя выпускница журфака МГУ Маргарита Болычева.

ИСТОЧНИК KP.RU