Главу одного из Госкомитетов Башкирии отправили в отставку

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:05:20+03:00

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В отставку отправлен глава Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов. Соответствующий указ подписал руководитель республики Радий Хабиров.

Из документа следует, что председатель ведомства покинет свой пост по собственному желанию 18 февраля. Сам указ был подписан 10 числа.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что Мирсаяпов, возглавлявший Госкомитет с 2017 года, находится в отпуске с последующим увольнением. Его может сменить человек, предложенный первым вице-премьером Башкирии Андреем Назаровым. Кто именно это будет, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU