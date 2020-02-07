Кресло главы Госкомитета Башкирии по внешним связям прочат 26-летней москвичке

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:03:47+03:00

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Сегодня, 7 февраля, стало известно, что глава Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов покидает свой пост. На его место уже прочат 26-летнюю выпускницу журфака МГУ Маргариту Болычеву.

Как сообщает издание «Медиакорсеть», если ее кандидатуру утвердят, он может стать самым молодым министром в истории Башкирии.

На данный момент Болычева руководит Конгресс—бюро Башкирии «Офис-группа». Пока не объявят нового главу Госкомитета по внешним связям, его функции будет выполнять первый заместитель Мирсаяпова Айнур Саманов.

ИСТОЧНИК KP.RU