Кресло главы Госкомитета Башкирии по внешним связям прочат 26-летней москвичке
Сейчас девушка руководит Офис-группой Конгресс-бюро Башкортостана
Фото: BUSINESS FM Уфа
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Сегодня, 7 февраля, стало известно, что глава Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов покидает свой пост. На его место уже прочат 26-летнюю выпускницу журфака МГУ Маргариту Болычеву.
Как сообщает издание «Медиакорсеть», если ее кандидатуру утвердят, он может стать самым молодым министром в истории Башкирии.
На данный момент Болычева руководит Конгресс—бюро Башкирии «Офис-группа». Пока не объявят нового главу Госкомитета по внешним связям, его функции будет выполнять первый заместитель Мирсаяпова Айнур Саманов.
ИСТОЧНИК KP.RU