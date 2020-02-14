В парламенте Башкирии придумали, как еще можно ограничить продажу алкоголя

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:25:28+03:00

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Парламент Башкирии разработал новое ограничение по продаже алкоголя. Законопроект вынесли на обсуждение до 9 марта текущего года. В документе депутаты предлагают запретить розничную продажу алкоголя, если его продают в магазинах-кафе, где торговый зал объединен с общепитом.

– Зал торгового объекта, в котором осуществляется розничная торговля, должен быть конструктивно обособлен от зала объекта общественного питания, либо иметь отдельный вход для посетителей, – привели выжимку из законопроекта в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Напомним, власти Башкирии серьезно взялись за борьбу с алкоголизмом с прошлого года. В первую очередь путем ограничения продажи по времени и по определенным дням: спиртное в республике нельзя купить в День знаний, День молодежи, в дни проведения сабантуев в селах, а также в новогодние праздники. Кроме того, активисты проводят рейды по местам незаконной продажи алкоголя, а граждан поощряют деньгами за информацию о точках, где можно купить контрафакт.

ИСТОЧНИК KP.RU