2019-12-18T09:11:49+03:00
Общество

Радий Хабиров обещает платить за информацию о точках сбыта и производства «паленой» водки

Осведомитель может получить от двух до 50 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров обещает платить за информацию о точках сбыта и производства спиртосодержащего суррогата. Об этом руководитель республики заявил на своих страницах в соцсетях.

– Когда, не побоюсь этого слова, враг изобретателен и подл, приходится идти и на такое. С сегодняшнего дня мы еще туже затягиваем петлю на подпольной торговле спиртосодержащими суррогатами, от которых погибают люди, – написал Хабиров.

По расценкам: за информацию о производителях "паленки" заплатят 50 тысяч рублей, а о продавце – две тысячи.

Глава Башкирии лично гарантирует конфиденциальность и честность при оплате. Он также рассказал, что с начала года в Башкирии ликвидировано восемь подпольных цехов и изъято более 70 тысяч литров спиртосодержащей продукцией.

– Суррогат продавали даже детям! Прошу вас, если узнали, что кто-то продает или производит на продажу – без малейших раздумий сообщайте о негодяях, которые травят своих же соседей, – призывает руководитель региона.

Передать информацию в Госкомторговли о точках продажи, разлива и цехах по производству контрафакта можно двумя способами. Через портал «Безопасная среда» (круглосуточно) или по телефону 8 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням).

ИСТОЧНИК KP.RU

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