В Башкирии за месяц задержали третьего мужчину за секс с одной и той же 13-летней девочкой

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:00:07+03:00

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В городе Нефтекамске по подозрению в сексе с одной и той же 13-летней девочкой задержали уже третьего человека. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа». Напомним, ранее в этом году за интим с нефтекамской школьницей были задержаны 50-летний мужчина и 18-летний парень.

На этот раз жертвой собственной похотливости стал 19-летний молодой человек. О том, что он спал с девочкой, 2 февраля доложил инспектор по делам несовершеннолетних после профилактической беседы с подозреваемым. Все, как и в прошлые разы, произошло по обоюдному согласию на съемной квартире еще в октябре прошлого года. Правоохранители доставили парня в местный Следственный комитет, где тот дал признательные показания.

Ранее «КП-Уфа» сообщала, что у потерпевшей нет родителей – она живет с женщиной-опекуном. Последняя, как пояснил собеседник, заявление на мужчин не писала.

ИСТОЧНИК KP.RU