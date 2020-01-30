2020-01-30T12:57:33+03:00
Происшествия

В Башкирии 50-летнего мужчину задержали за секс с семиклассницей

Подозреваемый дал признательные показания на допросе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Секс произошел в квартире подозреваемогоСекс произошел в квартире подозреваемого
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В башкирском городе Нефтекамске семиклассница переспала с 50-летним горожанином. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По предварительным данным, секс по обоюдному согласию между взрослым мужчиной и 13-летней девочкой произошел еще в прошлом году, 8 декабря. Сотрудники отдела уголовного розыска узнали об инциденте в середине января. Они выяснили, что все случилось поздней ночью в квартире предполагаемого педофила.

Полицейские доставили подозреваемого в следственный отдел Нефтекамска. Во время допроса задержанный во всем сознался. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». На время следствия мужчину взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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