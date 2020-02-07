Девочка из Башкирии, за интим с которой задержали мужчину, попала в новый секс-скандал

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:56:05+03:00

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В башкирском городе Нефтекамске по подозрению в половой связи с одной и той же 13-летней девочкой доставили в полицию второго человека. Им оказался 18-летний парень.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что семиклассница переспала с 50-летним мужчиной. Связь произошла по обоюдному согласию в декабре прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов узнали обо всем в середине января. Они задержали и допросили предполагаемого педофила – тот дал признательные показания.

Не прошло и месяца, как в том же преступлении заподозрили еще одного человека – 18-летнего парня. Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что соответствующий рапорт составил сотрудник по делам несовершеннолетних. Секс между молодым человеком и девочкой произошел 5 февраля в квартире их общего знакомого. По всей видимости, это случилось во время вписки. Полицейские доставили подозреваемого в местный отдел МВД, где он во всем признался.

Известно, что потерпевшая живет с женщиной-опекуном, однако последняя не стала писать заявление на парня. С чем это связано, пока неизвестно. Загадкой остается и причина, по которой школьница так рано вступила в половую жизнь – тем более с мужчинами настолько старше нее самой.

ИСТОЧНИК KP.RU