Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Уфе

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:43:12+03:00

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Сегодня, 13 февраля, в башкирском Белом доме состоялось очередное правительственное совещание. С докладом о положении дел в системе здравоохранения республики выступил глава минздрава Максим Забелин. Он рассказал о том, что недавно по Уфе поползли слухи о наличии подозрений на коронавирус у нескольких человек.

Как оказалось, случаев опасного заболевания в башкирской столице не выявлено. Так, Максим Забелин категорически отрицает случай, который в последствии высмеял в своем шоу на Первом канале Иван Ургант. Якобы житель Екатеринбурга обратился в больницу, заявив, что накануне прибыл из Китая. В соцсетях распространялась информация, что от него в ужасе сбежали врачи. Как пояснил министр здравоохранения, такого случая не было.

Также власти республики не подтвердили и случай появления в больнице №21 в Уфе еще одной пациентки с коронавирусом. «Комсомолке» удалось пообщаться с этой девушкой, которая сейчас находится в изоляторе инфекционной больницы №4.

- Что касается женщины, обратившейся в больницу № 21, то после обследования она переведена в инфекционную больницу № 4, а лечебное учреждение после дезинфекции продолжило свою работу, - сообщили в пресс-службе правительства Башкирии со ссылкой на министра.

В свою очередь, Радий Хабиров жестко отреагировал на распространение недостоверной информации о наличии заболевших коронавирусной инфекцией в Уфе.

- По каждому такому факту необходимо максимально быстро готовить официальный ответ для публикации в СМИ, чтобы не допускать слухов и сплетен, – отметил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU