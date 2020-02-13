«Пришла провериться на коронавирус, а меня замуровали»: молодая уфимка вторую неделю не может выбраться из больницы

6 февраля 24-летняя Адель Нургалеева прилетела в Уфу из Китая. Девушка привыкла после каждого возвращения из-за границы сдавать анализы, чтобы выявить имеющуюся инфекцию в организме, если она есть. В этот раз Адель тоже решила не рисковать своим здоровьем и сдать кровь на наличие коронавируса в организме. Тем более она узнала, что в многоэтажном доме, в котором она жила, в больницу увезли двоих с подозрением на опасный вирус. Только вот девушку без единого симптома закрыли в инфекционной больнице Уфы и уже седьмой день не выпускают из палаты. У Адель нет никаких симптомов, она затворница лишь потому, что анализы все еще не готовы. Врачи в костюмах, еда с доставкой, ежечасная дезинфекция – вот все, что сейчас есть в ее жизни.

«ВЫ ИЗ КИТАЯ ПРИЛЕТЕЛИ? КАКИЕ У ВАС СИМПТОМЫ?»

–В Москве нас проверили только тепловизором, и я решила по приезде в Уфу перестраховаться. Я позвонила в свою поликлинику и хотела записаться к своему терапевту, чтобы она меня направила на сдачу анализа на наличие коронавируса. Та меня отправила к инфекционисту, я записалась в этот же день на 11:40. В 11:30 я была на месте в маске, в коридоре сидели ещё какие-то пациенты. В этот момент из соседнего кабинета вышел медик и сказал, мол, нечего тут сидеть, инфекционист работает с 13:00. Я просто встала и ушла домой, - рассказывает Адель.

Но на этом история не закончилась. В этот же день ей позвонили из поликлиники: «Это вам звонит инфекционист из поликлиники. Вы из Китая прилетели? Какие у вас симптомы? У вас анализ не брали в аэропорту что ли? Как вы доехали из аэропорта? Зачем вы приходили в поликлинику? Кто вас записал? Кто был в коридоре? С кем у вас был контакт? Где вы сейчас? С кем вы живете? С кем вы общались? На чем вы приехали в поликлинику? Сейчас за вами приедет скорая и заберёт вас в инфекционную больницу» - и это лишь половина вопросов, которые задали девушке.

Объяснения Адель уже никто не слушал, а через 20 минут к ней домой приехала скорая помощь. - Вошла доктор в защитном одеянии и записала все мои перемещения за последний месяц, а потом приступила к осмотру: температура, живот, кожа на предмет высыпаний, горло. Параллельно начала кому-то звонить. На том конце провода сообщили, что сейчас мне приготовят бокс.Тут я поняла, что шутки закончились, и меня реально забирают в больницу. Я собрала кое-какие вещи, и мы поехали в инфекционку, - продолжает Адель.

ЖИВУ КАК ЗАТВОРНИЦА

Пока карета скорой ехала в больницу, телефон Адель разрывался – ей звонили из всех инстанций, начиная от поликлиник, заканчивая Роспотребнадзором. С улицы Адель сразу завели в ее изолированный от всех бокс, взяли анализы изо рта, из носа, кровь, мочу. После чего начался самый настоящий допрос… - Я выложила все: когда уехала, где и с кем жила, чем питалась, что пила, куда ходила, когда прилетела, на чем добралась до дома, где проживаю, с кем виделась, кого касалась. На полном серьезе дважды уточнили, не ела ли я летучих мышей или змей, - продолжает девушка.

Девушке сказали, что у нее дома должны все обработать, поскольку девушка приехала и один день ночевала дома.

- Сказали, что обработают квартиру специальными таблеточками с хлоркой. Сами сомневаются, что вряд ли они убьют вирус, но больше нечем, - говорит Адель.

Сейчас к Адель никого не пускают, ее саму тоже никуда не выпускают – врачи приносят ей еду в палату в специальных костюмах, каждый день моют и обрабатывают помещение.Так она одна оказалась в больнице, одна из тысячи людей, которые прибыли из Китая. Девушка просто решила проверить свое здоровье и уж точно не думала, что окажется изолированной ото всех.

НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ

Сегодня пошел восьмой день, как уфимка живет в боксе и надеется на чудо. - Когда у меня брали анализы, сказали, что это экспресс-тест, который будет готов через 2-3 дня. Я обрадовалась: ну наконец-то хоть какой-то порядок. Но оказалось не совсем так. Во-первых, лабораторий в Уфе у нас нет, анализы мои поехали то ли в Екатеринбург, то ли в Новосибирск. Сколько раз я спрашивала у врачей здесь - никто не знает, никто ничего не говорит, - рассказывает Адель. – Так и живу пока в ожидании.