Иван Ургант потроллил уфимских медиков, испугавшихся пациента с подозрением на коронавирус

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:00:13+03:00

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Телеведущий Иван Ургант на своем шоу потроллил уфимских медиков, якобы испугавшихся пациента с подозрением на коронавирус. Речь идет о персонале инфекционной больницы №4. Ранее сообщалось, что врачи, услышав про «опасного» больного разбежались по кабинетам и через закрытые двери пытались прогнать парня, настаивая на том, чтобы он покинул учреждение через черный ход.

– Новость, связанная с тем, что волнует многих, – начал Ургант. – В Уфе парень, который недавно вернулся из Пекина, почувствовал недомогание и решил провериться в местной инфекционной больнице. Медперсонал, узнав, что молодой человек вернулся их Китая, разбежался и спрятался. С ним поговорили через закрытые двери – ну, как, через замочную скважину, но все-таки через марлечку – и попросили покинуть больницу через черный ход. Здесь что хочется сказать: в нашей медицине по-прежнему все делается через черный ход.

Напомним, главврач инфекционки Радий Галимов опроверг информацию. Он заявил, что ни один из работников не подтвердил этот случай. Тем не менее глава Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что по данному сообщению проводится проверка, ход и результаты которой он держит под личным контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU