2020-02-13T12:00:13+03:00
Общество

Иван Ургант потроллил уфимских медиков, испугавшихся пациента с подозрением на коронавирус

В инфекционной больнице опровергли случай с отказом принять больного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: "Вечерний Ургант"фото: "Вечерний Ургант"
Изменить размер текста:

Телеведущий Иван Ургант на своем шоу потроллил уфимских медиков, якобы испугавшихся пациента с подозрением на коронавирус. Речь идет о персонале инфекционной больницы №4. Ранее сообщалось, что врачи, услышав про «опасного» больного разбежались по кабинетам и через закрытые двери пытались прогнать парня, настаивая на том, чтобы он покинул учреждение через черный ход.

– Новость, связанная с тем, что волнует многих, – начал Ургант. – В Уфе парень, который недавно вернулся из Пекина, почувствовал недомогание и решил провериться в местной инфекционной больнице. Медперсонал, узнав, что молодой человек вернулся их Китая, разбежался и спрятался. С ним поговорили через закрытые двери – ну, как, через замочную скважину, но все-таки через марлечку – и попросили покинуть больницу через черный ход. Здесь что хочется сказать: в нашей медицине по-прежнему все делается через черный ход.

Напомним, главврач инфекционки Радий Галимов опроверг информацию. Он заявил, что ни один из работников не подтвердил этот случай. Тем не менее глава Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что по данному сообщению проводится проверка, ход и результаты которой он держит под личным контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Ургант потроллил уфимских медиков, испугавшихся пациента с подозрением на коронавирус
Под Уфой грабитель в маске и с кувалдой ворвался в дом на глазах у глухонемой девочки
В Башкирии реанимировали завод «Белого облака»
ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»
В уфимском детском саду родителей заставляли покупать посуду и игрушки
Генерирующие объекты ООО «БГК» включены в Правительственную программу модернизации ТЭС
Радий Хабиров исполнил мечту уфимской восьмиклассницы
Уфимка спустя 10 лет узнала личности молодых парней, которые ее изнасиловали в гаражах
Жителя Башкирии задержали за сообщение об акте терроризма в жилом доме
Пьяная молодая автомобилистка в Башкирии устроила серьезное ДТП
«Башавтотранс» повышает цену на проезд
Стало известно, где находится уфимка, у которой подозревают коронавирус
Жителя Башкирии на глазах очевидцев придавило деревом