Глава одного из Госкомитетов Башкирии покидает свой пост

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:09:14+03:00

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Глава Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов покинет свой пост. Он занимал эту должность с 2017 года. «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированный источник сообщает, что сейчас Мирсаяпов находится в отпуске с последующим увольнением. Отмечается, что его сменит человек, предложенный первым вице-премьером правительства республики Андреем Назаровым.

Руслан Мирсаяпов родился в Уфе, в 1977 году. Окончил БашГУ по специальности «Английский язык», а также БГАУ – «Экономика и управление».

Карьеру начал в 1998 году ведущим специалистом министерства внешних связей и торговли республики. Там он работал в отделах протокола и переводов и международного сотрудничества.

С 1999 по 2010 годы – проработал в мэрии. Покинул городскую администрацию в качестве главы отдела внешнеэкономических связей управления экономики.

В 2010 возглавил республиканский комитет с тем же профилем, после чего перешел в администрацию президента Башкирии.

В 2013-2014 годах – директор «Офис-группы ШОС и БРИКС».

ИСТОЧНИК KP.RU