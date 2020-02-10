Врачи из Уфы прятались от пациента с подозрением на коронавирус

Житель Уфы, вернувшийся на родину после восьми месяцев работы в Китае, столкнулся с неожиданной проблемой. 27-летнего Илью отказались осматривать в местной инфекционной больнице, куда он добровольно пришел, чтобы провериться на коронавирус. Более того, врачи просто попрятались от молодого человека по кабинетам.

ЭТО НЕ К НАМ

Уфимец прибыл в Уфу из Пекина не прямым авиарейсом, а через Екатеринбург, доехав до башкирской столицы на автобусе, поэтому проверки в аэропорту он избежал. Однако по настоянию близких решил сдать анализы - все-таки дома маленький ребенок, мало ли что.

Как рассказал порталу Ufa1.ru отец парня Владислав, 5 февраля, на следующий же день после приезда, Илья пошел в инфекционную больницу №4. Не зная, куда конкретно податься, парень на весь коридор спросил, где сдать анализы на коронавирус. При этом добавил, что прилетел из Китая. Медперсонал, по словам отца, тут же как ветром сдуло, кто-то лишь прокричал, что лучше обратиться с таким вопросом в приемный покой.

В приемном покое Илья решил не повторять ошибок и поинтересоваться более деликатно. Он прошептал свой вопрос врачу на ухо, но та, едва услышав слово "коронавирус", метнулась в дальний кабинет и заперлась от парня.

- Разговор у них проходил через весь коридор и за закрытыми дверьми. Медики не стали к нему даже приближаться, а только кричали, что это все ерунда, и сказали: «Все, иди, черный ход там», — рассказал журналистам Владислав.

В итоге в тот день Илью так и не осмотрели, никаких анализов не взяли. Семья парня пребывает в недоумении, есть ли смысл штурмовать ли больницу снова, они не знают.

ШТАБ ПО БОРЬБЕ С ВИРУСОМ

Тем временем власти отчитываются о том, что в Уфе создан специальный штаб по борьбе с распространением нового вируса. Уже определено место, куда будут отвозить тех, у кого обнаружат опасный недуг.

- На эти цели будет предоставлен санаторий профилакторий «Родник здоровья» под Уфой, - заявил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов.

Пока ни одного случая заболевания коронавирусом в Башкирии не выявлено.