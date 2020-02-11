2020-02-11T16:48:13+03:00
Общество

В уфимской больнице опровергли слухи, что пациента, вернувшегося из Китая, отказались принимать врачи

Руководство клиники заявило, что к ним вообще не обращались желающие провериться на коронавирус
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Врачи уверяют, что никто из недавно вернувшихся из Китая, к ним не обращалсяВрачи уверяют, что никто из недавно вернувшихся из Китая, к ним не обращалсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уфимской инфекционной клинической больнице №4 опровергли информацию, что их врачи отказались принимать пациента, который вернулся из Китая и мог быть заражен коронавирусом.

Напомним, что в минувшее воскресенье Ufa1 опубликовали новость: мол, 27-летний уфимец, который 8 месяцев проработал в столице Поднебесной и вернулся домой, решил обследоваться и сдать анализы на коронавирус. Вот только якобы весь медперсонал больницы, услышав про «опасного» пациента, попросту разбежался по кабинетам и через закрытые двери кричали парню, чтобы тот покинул больницу через черный ход.

- У нас в приемном покое данный случай не зафиксирован, - передает ИА Regnum.ru слова главного врача инфекционной больницы Радика Галимова. – Мы также опросили весь персонал, ни один наш коллега не подтвердил этот случай. Более того, у нас в республике разработан алгоритм действий: все, кто приехал из Пекина, находятся под наблюдением врачей по месту жительства.

В свою очередь, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что по данному сообщению проводится проверка, ход и результаты которой он держит под личным контролем. Пока подтверждения информации не находится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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